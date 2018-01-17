Трудовая инспекция наказала псковский «Росгосстрах» за задержку зарплаты

17:29, 17 января 2018, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности филиал страховой компании «Росгосстрах» за задержку выплаты зарплаты.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, инспекция труда провела проверку по обращению бывшего работника филиала, в ходе которой было установлено нарушение сроков выплаты зарплаты. При этом компенсация на задержку зарплаты не выплачивалась.

Директор филиала привлечён к административной ответственности и ему выдано предписание об устранении нарушений.