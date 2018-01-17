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Общество

Выставка литературы к 75-летию подвига Александра Матросова открылась в Пскове

В Псковской областной научной библиотеке открылась выставка литературы за период с 1943 по 1954 годы, посвященная 75-летию подвига Александра Матросова «Несменный рядовой правофланговый». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Гвардии рядовому Александру Матросову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Гвардейский стрелковый полк, в котором служил Матросов, стал носить его имя. А сам Александр Матросов навечно зачислен в списки роты, в которой служил при жизни.

С 1943 по 1944 год Воениздат выпустил листовки «Герой Советского Союза Александр Матвеевич Матросов», которые печатались на татарском, узбекском, азербайджанском, грузинском, туркменском, армянском, башкирском, таджикском, казахском, киргизском языках.

О подвиге Матросова печатали газеты, выходили статьи в сборниках, книги. В 1949 году впервые увидела свет книга Павла Журбы «Александр Матросов». Уже в 1953 году число экземпляров этой книги превысило миллион. Издание переведено на тринадцать языков народов Советского Союза и восемь иностранных языков.

25 июля 1954 года в Великих Луках был торжественно открыт памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Автор монумента  – лауреат Сталинской премии, народный художник РСФСР В. Вучетич.

Подробно материал представлен в электронной библиотеке «Псковиана».

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