Андрей Турчак пожелал великолучанам новых трудовых успехов на благо города

15:08, 17 января 2018, ПАИ

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», член Совета Федерации РФ от Псковской области Андрей Турчак поздравил жителей Великих Лук 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и пожелал великолучанам и жителям Псковской области трудовых успехов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе политика.

«Вечная память героям Великой Отечественной войны - защитникам города! Низкий поклон всему военному поколению, кто отстоял город, отстроил его заново, превратив в процветающую южную столицу нашего региона», - говорится в поздравительном письме.

Кроме того, Андрей Турчак пожелал великолучанам здоровья, благополучия, осуществления всех намеченных планов.