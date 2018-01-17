На Крещение не будет иордани на реке Великой в Пскове

14:54, 17 января 2018, ПАИ

Толщина льда на реке Великой в черте Пскова составляет не более 8-10 см, в связи с чем запрещается самостоятельно организовывать крещенские купели на данном водоёме. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на мониторинг ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области. Отметим, в соответствии с требованиями обеспечения безопасности граждан на водоёмах, толщина льда в месте расположения проруби должна быть не менее 20-25 сантиметров.

«Несоблюдение правил безопасного поведения может обернуться бедой. Человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, чтобы всё закончилось печально», - подчеркнули в Комитете по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) администрации Пскова и рекомендовали жителям города на Крещение окунаться в купель только в специально оборудованных местах.

Напомним, в Псковской области обследуют и оборудуют 13 мест для Крещенских купаний. По официальным данным муниципальных образований, купели будут оборудованы в Гдове на реке Гдовка (улица 1-я Слободская), в деревне Ветвенник Гдовского района на Чудском озере, в деревнях Самолва и Кобылье Городище, в Псковском районе в деревне Выбуты на реке Великой, в Великих Луках на реке Ловати, в Опочецком районе в деревне Лобово на озере Красно. Также иордани появятся на погосте Камно в одноименной деревне Псковского района, в поселке Кунья на реке Лусне, в Пустошке на реке Крупее, в Пушкинских Горах на озере Тоболенец, в Новоржевском районе в деревне Боровичи (Святой источник), в Бежаницах на озере Алё, в Гдовском районе в деревне Залахтовье (база отдыха «Тридевятое Царство»).

В комитете ГО и ЧС Пскова рекомендуют людям, которые намереваются окунуться в прорубь, отдавать себе отчёт в том, что купание в ледяной воде без специальной подготовки и опыта закаливания может иметь последствия для здоровья. При погружении в ледяную воду происходит спазм капилляров и периферических сосудов тела - кровь устремляется к сердцу и мозгу, стимулируя работу этих органов, поэтому возникает опасность сердечного приступа, судорог, быстрого развития пневмонии. Потому людям с сердечными и бронхолёгочными заболеваниями окунаться в прорубь нежелательно. Также от купания в ледяной воде нужно отказаться при эпилепсии, склонности к судорогам, воспалении почек, проблемах со щитовидной железой и при инфекционных заболеваниях.

Категорически запрещено купание лицам в состоянии алкогольного опьянения, детям до трех лет. В присутствии взрослых разрешено окунаться в иордань детям от трех лет и подросткам.

После окунания следует надеть сухую одежду, согреться горячим чаем.

В целях обеспечения охраны общественного порядка народные дружины будут осуществлять патрулирование на маршрутах вдоль береговой черты.