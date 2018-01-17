Первый этап конкурса «Снайперский рубеж» стартовал в Псковской области

17:34, 17 января 2018, ПАИ

Около 1000 снайперов мотострелковых соединений и подразделений специального назначения Западного военного округа участвуют в первом отборочном этапе конкурса Армейских международных игр «Снайперский рубеж», который проходит на 12 полигонах округа в Ленинградской, Нижегородской, Псковской и Московской областях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ходе первого дня состязаний снайперы выполнили ряд огневых задач, в частности, упражнение «холодный выстрел» - снайперская стрельба на дистанции 100 метров в мишень размером с теннисный шарик неподготовленной винтовкой СВД, стрельба на 500 метров по грудной мишени на максимальное количество попаданий. Особое внимание уделялось знаниям тактики действий в составе снайперских пар и групп, маскировке позиций для стрельбы с помощью подручных средств.

В ходе ночных занятий по огневой подготовке снайперы выполнили более десятка упражнений контрольных стрельб с использованием ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 метров.

После окончания отборочного этапа будут выбраны лучшие снайперы для последующего участия уже в окружном этапе конкурса «Снайперский рубеж».