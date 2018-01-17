Укравшую 10 тысяч рублей у пенсионера великолучанку задержали полицейские

15:20, 17 января 2018, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала великолучанку, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 января вечером в Великих Луках у 65-летнего горожанина, находившегося в гостях в доме по Октябрьскому проспекту, похитили 10 тысяч рублей и документы. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемую, которой оказалась 36-летняя безработная, ранее судимая жительница Великих Лук. Выяснилось, что она также была в гостях вместе с потерпевшим. Часть похищенного у подозреваемой была изъята. По данному факту проводится проверка.