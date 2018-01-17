4,8 МВт мощности обеспечило «Псковэнерго» сельскохозяйственным предприятиям региона в 2017 году

15:18, 17 января 2018, ПАИ

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил электроснабжение 14 площадкам агропромышленного комплекса региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе технологического присоединения предприятия, новые присоединения позволили обеспечить сельскохозяйственным и перерабатывающим производствам Псковской области в общей сложности 4,8 МВт. Это на 40 % больше мощности, чем было выделено сельскохозяйственным предприятиям в 2016 году.

Большую долю всей присоединенной мощности данной категории заявителей «Псковэнерго» предоставило от подстанций 110-35 кВ в Невельском, Великолукском и Куньинском районах.

По словам специалистов, выполнение технических мероприятий по созданию внешних схем электроснабжения позволили обеспечить необходимые условия преимущественно для развития новых животноводческих комплексов. Наиболее крупным заявителем стал ООО «Великолукский селекционно-генетический центр».

Кроме того, «Псковэнерго» подписало договорные обязательства с ООО «Слактис» о выделении молочно-товарному комплексу на 12 тыс. 900 фуражных коров в Новосокольническом районе 3,7 МВт от подстанции 110 кВ «Недомерки». Для создания внешней схемы электроснабжения здесь будут построены несколько ТП 10/0,4 кВ и линий электропередачи соответствующего класса напряжения. Работы будут осуществляться в два этапа и должны быть завершены к 2020 году.

Напомним, ранее в регионе было подписано Соглашение о взаимодействии между администрацией Псковской области и МРСК Северо-Запада по поддержке предприятий агропромышленного комплекса региона. В рамках его реализации предполагаются меры в части обеспечения электроснабжения местных сельхозпроизводителей.