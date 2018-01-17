Дмитрий Шахов переизбран президентом Федерации шахмат Псковской области

18:08, 17 января 2018, ПАИ

На отчетно-выборной конференции Федерации шахмат Псковской области 14 января Дмитрия Шахова и Святослава Самсонова избрали президентом и вице-президентом областной Федерации. Они будут ответственны за развитие шахмат в Псковской области в ближайшие три года.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Помимо этого на конференции ведущие шахматисты, тренеры, шахматные организаторы и спортивные судьи Пскова и Великих Лук обсудили вопросы, касающиеся функционирования шахматной жизни в регионе и перспектив ее развития на будущие три года.

В частности, на заседании была утверждена новая редакция устава Федерации и изран исполком Федерации в составе исполнительного директора Елены Горащенковой, секретаря исполкома Светланы Ханнановой, председателей комиссий: Детско-юношеской - Александра Шпака и судейско-квалификационной - Андрея Лилейкина, казначея Федерации Романа Малышева. Президентом и вице-президентом областной Федерации на альтернативной основе избраны соответственно Дмитрий Шахов и Святослав Самсонов. Они будут ответственны за развитие шахмат в Псковской области в ближайшие три года.

Не остался без внимания и предстоящий съезд шахматистов России, который в начале февраля запланирован к проведению в Москве. Большинством голосов участники конференции делегировали на съезд Дмитрия Шахова, который более 10 лет возглавляет областную Федерацию шахмат, и поддержали выдвижение и избрание действующего президента РШФ Андрея Филатована на второй четырехлетний срок полномочий.

Кроме того, на конференции была отмечена неудовлетворительная ситуация, сложившаяся на протяжении последних нескольких лет в областном центре спортивной подготовки, по развитию детских шахмат и низкой зарплатой тренеров. В связи с этим делегаты конференции проголосовали за наделение школы статусом юридического лица в целях восстановления числа занимающихся шахматами детей в районах и городах области, повышения эффективности работы областной школы шахмат. Соответствующее обращение направлено руководству области и госкомитету по спорту. В нём шахматисты Псковской области рассчитывают на поддержку со стороны врио губернатора области Михаила Ведерникова.

На конференции также были рассмотрены вопросы о турнирах ежегодного шахматного календаря, о поддержке инициативы по увековечиванию памяти в Опочке шахматиста с мировой именем, первого русского шахматного мастера и автора учебника по шахматам Александра Петрова, о предоставлении городскими властями помещения в Пскове, и о проведении в Пскове матча между юношескими сборными России и Китая.