Лекция об истории псковского театра пройдет 18 января в областной библиотеке

17:53, 17 января 2018, ПАИ

18 января в 16:00 в Псковской областной библиотеке (Профсоюзная, дом 2) состоится открытая лекция о театральной жизни Пскова 1920-х годов прошлого века в лицах, в частности об актрисе Александре Медведевой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, лекцию прочтет доцент кафедры русской истории, кандидат исторических наук Ирина Никандрова.

По словам организаторов, слушатели узнают об истории романса «Я помню вальса звук прелестный», причиной появления которого стала любовная история.