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Принять участие в авторском семинаре и курсах повышения квалификации по № 44-ФЗ предлагает псковичам «КонсультантПлюс»

7 февраля в конференц-зале компании «Ваш Консультант» состоится авторский семинар доктора юридических наук О. А. Беляевой по теме «Динамика контрактных отношений от планирования к исполнению: анализ практических кейсов». Его слушатели смогут узнать подробности о последних изменениях  федерального закона № 44-ФЗ.

А для того, чтобы разобраться во всех хитросплетениях федерального закона 44-ФЗ, псковичам предлагают принять участие в курсах повышения квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», которые проводит  компания «Консультант Плюс» совместно с ЗАО «Сбербанк –АСТ» и «Центром образования «ЭЛКОД».  В результате прохождения курсов слушатели получат удостоверения о повышении квалификации (120 часов) установленного образца.

Напомним, в декабре 2017 года в Федеральный Закон N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были внесены масштабные изменения.

Основное новшество — переход к конкурентным закупкам в электронной форме. Проводить в такой форме открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок и запрос предложений заказчики могут добровольно с 1 июля 2018 года. Обращаем внимание на то, что некоторые нововведения в сфере закупок нужно применять  уже сейчас.  Так, например, с 31 декабря 2017 года  госконтракт на обращение с твердыми коммунальными отходами можно заключить у единственного поставщика по п.8 ч.1 ст.93 Закона N 44-ФЗ. До этого заказчикам чаще всего приходилось заключать контракты с единственным поставщиком на сумму до 100 тыс. рублей. Нововведение же позволит  сэкономить денежные средства, расходуемые на закупки малого объема.

Также с 2018 года вступят в силу новые правила о запрете на допуск иностранного ПО: запрет больше не касается ПО из государств — членов ЕАЭС.

Кроме того, вскоре изменятся требования к банкам, выдающим гарантии для обеспечения контрактов и заявок. С 1 июня 2018 года заказчики должны будут принимать гарантии банков, отвечающих специальным требованиям правительства. Перечень таких банков появится на сайте Минфина.

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