Рассматривается вариант привлечения инвесторов к созданию комфортной городской среды в Псковской области

17:40, 17 января 2018, ПАИ

В Псковской области рассматривается вариант привлечения инвесторов к реализации госпрограммы по созданию комфортной городской среды. Об этом заявил председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 января. Он отметил, что в других регионах имеется опыт подобной работы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Андрея Агапова, сейчас по программе софинансирование ведется только в рамках бюджетной системы.

Он также рассказал, что в 2017 году программа была реализована в полном объеме, специалисты провели большую работу по обследованию городских дворов. «На текущий год запланированы 148 млн. рублей, все мероприятия включены в программу, и скоро будем подписывать соглашение с Министерством», - заявил Андрей Агапов и подчеркнул, что работы будут идти «в активном темпе».

Он отметил, что на ремонт всех дворов области необходимы более 5 млрд рублей, поэтому региональная власть будет вести работу по увеличению финансирования программы по созданию комфортной городской среды.