Ремонт входной группы завершился в Новохованской школе

16:11, 17 января 2018, ПАИ

Сегодня, 17 января, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова посетила Новохованскую школу в Невельском районе. По поручению врио главы региона Михаила Ведерникова она проконтролировала ход ремонтных работ и оценила процесс устранения недостатков, выявленных в работе учреждения. В настоящий момент, строители закончили ремонт входной группы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В ходе визита первый вице-губернатор осмотрела учебные помещения, пообщалась с учениками и педагогами и убедилась в том, что образовательный процесс осуществляется в безопасных условиях.

На средства из резервного фонда администрации Псковской области для Новохованской школы приобретены и уже переданы две интерактивные доски. Закуплена посуда для школьной столовой и детского сада. Также установлены новые раковины и бойлер. ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» подарил теннисный стол.

«Все необходимые работы в школе выполняются по намеченному плану. Задача на текущий год — разработка и принятие решения о ремонте крыши и проведении других неотложных противоаварийных работ. Решение планируем принять в течение месяца», — сказала Вера Емельянова под итогам осмотра.

Напомним, что здание Новохованской школы было построено в 1987 году и рассчитано на обучение 464 учащихся. На сегодняшний день в школе учатся 43 ребенка, из которых 11 детей — воспитанники дошкольного отделения. В конце прошлого года родители учащихся обратились в СМИ с жалобой на холод и сырость в классах и недофинансирование образовательного учреждения. Врио главы региона Михаил Ведерников оперативно отреагировал на сообщения, и после изучения ситуации было принято решение начать в здании поэтапный ремонт, не дожидаясь окончания учебного года. До этого Новохованская школа стояла в графике на 2018 год. Кроме того, последние пять лет при подготовке к учебному году образовательному учреждению ежегодно выделялись средства на ремонт помещений. В общей сложности на эти цели было направлено более 850 тыс. рублей.