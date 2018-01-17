Проект «Заряди энергией свой дом» стартует в Псковской области

16:19, 17 января 2018, ПАИ

В Псковской области стартует проект «Заряди энергией свой дом», получивши грантовую поддержку президента РФ. Об этом сообщил председатель общественного совета при Государственном комитете Псковской области по строительству и ЖКХ, руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Кириллов отметил, что в регионе наблюдается высокая инертность граждан в вопросе ремонта дворов: многие не участвуют в обсуждениях или относятся к этому не серьезно, просто ставя подписи. «А потом, когда начинают обустраивать, многие начинают говорить: «Вот кто-то за меня решил», - добавил он. Данный проект направлен на то, чтобы изменить эту ситуацию.

18 января, по словам Алексея Кириллова, начнется конкурс, в результате которого будут отобраны волонтёры. Затем они пройдут тренинги, будут получать самую свежую информацию по данной теме и выезжать в муниципалитеты для её трансляции. «То есть мы подготавливаем такую сетку специалистов, которые будут расширять наше общение с гражданами. Сейчас мы проведем первых 5 семинаров, а там посмотрим», - пояснил общественник.

Он рассказал, что для участия в конкурсе, нужно написать анкету и небольшое эссе, лучших 20 волонтёров выберет оргкомитет. По словам Алексея Кириллова, скорее всего, будут привлекаться крупные организации, например, Союз пенсионеров, - «лишь бы было желание и активность».

Кроме того, Алексей Кириллов сообщил, что на региональном уровне будет проведён конкурс «Лучшая муниципальная практика», который стартовал в России в прошлом году. В Псковской области конкурс пройдет в несколько этапов - на муниципальном и региональном уровне, затем заявка отправится на федеральный этап. Общественник привёл в пример небольшие инфраструктурные проекты (облагородили какой-нибудь пруд и т.д.)

По мнению Алексея Кириллова, трудовое участие граждан очень важно. Он уверен, что Пскову есть, что показать: благоустроенные силами жителей дворы, раскрашенные подъезды. «То же самое по дворовым территориям в Псковском районе нам уже показали», - отметил спикер.