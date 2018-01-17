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Общество

Иван Цецерский: Это кем надо быть, чтобы забетонированную скамейку вырвать с корнями

«Это кем надо быть, чтобы забетонированную скамейку вырвать с корнями?» - сказал глава Пскова Иван Цецерский, комментируя участившиеся в городе факты вандализма. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Раскурочивают и детские площадки, разбивают фонари. Мы и так-то делаем фонари антивандальные, а все равно разбивают булыжниками», - рассказал Иван Цецерский. В связи с этим в городе размещают видеокамеры, в том числе в школе № 4, где регулярно воруют секции забора.

«Хотелось бы, чтобы уровень воспитания был бы повыше, понятное дело, что не у той части людей, которые и так добросовестные», - добавил Иван Цецерский. Он заявил, что не понимает, кто воспитывает вандалов, кто их родители, в каких школах они учились.

Глава Пскова согласился с предложением публиковать в СМИ больше материалов о фактах вандализма, однако, заметил, что личную информацию можно разглашать только по решению суда.

Кроме того, Иван Цецерский сообщил, что врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников дал указание иметь некий запас краски, чтобы закрашивать надписи.

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