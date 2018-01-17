Молодые сотрудники псковского УФСИН отправились на курсы специальной первоначальной подготовки

20:59, 17 января 2018, ПАИ

13 молодых сотрудников рядового и младшего начальствующего состава, прибывших из подразделений УФСИН России по Псковской области, с 16 января по 16 февраля пройдут курсы специальной первоначальной профессиональной подготовки в Псковском филиале Академии ФСИН России. На время обучения они будут откомандированы в распоряжение образовательной организации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Перед прибытием в учебное заведение все молодые сотрудники были построены на плацу перед зданием УФСИН, где представители аппарата управления провели строевой смотр, в ходе которого уделили внимание опрятному внешнему виду, а также соблюдению молодыми сотрудниками правил ношения форменной одежды, наличию у них удостоверений и личных жетонов, аккуратности и правильности нашивки погон и шевронов.

По окончании курсов все сотрудники, успешно прошедшие обучение, получат свидетельства о первоначальном профессиональном обучении, на основании которых они приступят к самостоятельному несению службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области.

За время прохождения курсов молодым сотрудникам предстоит ознакомиться с основополагающими принципами профессиональной деятельности сотрудника УИС, овладеть навыками стрельбы из боевого оружия, освоить технику владения боевыми приемами борьбы, изучить основы строевой и физической подготовки.