0
20:12
Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
19:55
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
18:01
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах
17:31
Путь навстречу
17:12
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
17:03
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
16:57
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет
Еще новости
Общество

Молодые сотрудники псковского УФСИН отправились на курсы специальной первоначальной подготовки

13 молодых сотрудников рядового и младшего начальствующего состава, прибывших из подразделений УФСИН России по Псковской области, с 16 января по 16 февраля пройдут курсы специальной первоначальной профессиональной подготовки в Псковском филиале Академии ФСИН России. На время обучения они будут откомандированы в распоряжение образовательной организации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. 

Перед прибытием в учебное заведение все молодые сотрудники были построены на плацу перед зданием УФСИН, где представители аппарата управления провели строевой смотр, в ходе которого уделили внимание опрятному внешнему виду, а также соблюдению молодыми сотрудниками правил ношения форменной одежды, наличию у них удостоверений и личных жетонов, аккуратности и правильности нашивки погон и шевронов.

По окончании курсов все сотрудники, успешно прошедшие обучение, получат свидетельства о первоначальном профессиональном обучении, на основании которых они приступят к самостоятельному несению службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области.

За время прохождения курсов молодым сотрудникам предстоит ознакомиться с основополагающими принципами профессиональной деятельности сотрудника УИС, овладеть навыками стрельбы из боевого оружия, освоить технику владения боевыми приемами борьбы, изучить основы строевой и физической подготовки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
17 января 2018
Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
17 января 2018
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах
17 января 2018
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах 1
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
17 января 2018
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
17 января 2018
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет
17 января 2018
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет 2
Ремонт входной группы завершился в Новохованской школе
17 января 2018
Ремонт входной группы завершился в Новохованской школе 3
Андрей Турчак пожелал великолучанам новых трудовых успехов на благо города
17 января 2018
Андрей Турчак пожелал великолучанам новых трудовых успехов на благо города

Идет загрузка...