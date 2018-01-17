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Общество

Центр оценки квалификации работников ЖКХ может появиться в Пскове

В Пскове может появиться Центр оценки квалификации работников ЖКХ. Об этом заявил председатель общественного совета при Государственном комитете Псковской области по строительству и ЖКХ, руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, форма организации будущего Центра будет некоммерческой. В свою очередь председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов подчеркнул, что оценка коммунальщиков сегодня актуальна, так как в регионе существует проблема в этой сфере.

По мнению Алексея Кириллова, работники ЖКХ должны соответствовать квалификации, а также повышать ее. Он уверен, что оценка даст возможность понять, кому необходимо повысить квалификацию, а кому нет.

Алексей Кириллов также отметил, что в 2019 году при выполнении услуг прохождение оценки квалификации станет для коммунальщиков обязательным условием.

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