0
20:12
Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
19:55
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
18:01
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах
17:31
Путь навстречу
17:12
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
17:03
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
16:57
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет
Еще новости
Общество

Митингом и вручением медалей отмечают Великие Луки 75-летие со дня освобождения от фашистов

17 января в Великих Луках проходят праздничные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. 

На торжественном митинге «О подвигах, о доблести, о славе» с юбилейной датой великолучан поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «От имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова хочу пожелать всем доброго здоровья, успешных дел по развитию города, самого большого счастья и благополучия всем, кто вложил свои душу и сердце для того, чтобы состоялась эта великая Победа», — обратилась Вера Емельянова к участникам митинга. Отдельные слова признательности она адресовала тем ветеранам, кто и сегодня остается в строю и вносит неоценимый вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи в духе верности и преданности Отчизне. «С праздником вас! Будьте счастливы, великолучане!» — заключила она.

Поздравления в адрес жителей города также прозвучали от руководства администрации города, Почетного гражданина Великих Лук, школьников и представителей духовенства. Все участники торжественного митинга возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших в боях минутой молчания.

Затем праздничные мероприятия продолжились в краеведческом музее, где участникам героического освобождения Великих Лук и тем, кто в тяжелейших условиях восстанавливал город, вручили памятные медали «75 лет освобождения Великих Лук».

Вечером в Доме культуры Ленинского комсомола пройдет традиционный концерт с выступлениями творческих коллективов. Гостем мероприятия станет хореографический коллектив «Танцевальный салон» из города Ярцево Смоленской области.

Драматический театр также подготовил к памятному дню подарок — премьеру документально-драматического действия «Живые цветы». Зрителей ждут 20 и 21 января в 18:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
17 января 2018
Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
17 января 2018
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах
17 января 2018
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах 1
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
17 января 2018
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
17 января 2018
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет
17 января 2018
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет 2
Ремонт входной группы завершился в Новохованской школе
17 января 2018
Ремонт входной группы завершился в Новохованской школе 3
Андрей Турчак пожелал великолучанам новых трудовых успехов на благо города
17 января 2018
Андрей Турчак пожелал великолучанам новых трудовых успехов на благо города

Идет загрузка...