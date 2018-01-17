Митингом и вручением медалей отмечают Великие Луки 75-летие со дня освобождения от фашистов

17:54, 17 января 2018, ПАИ

17 января в Великих Луках проходят праздничные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На торжественном митинге «О подвигах, о доблести, о славе» с юбилейной датой великолучан поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «От имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова хочу пожелать всем доброго здоровья, успешных дел по развитию города, самого большого счастья и благополучия всем, кто вложил свои душу и сердце для того, чтобы состоялась эта великая Победа», — обратилась Вера Емельянова к участникам митинга. Отдельные слова признательности она адресовала тем ветеранам, кто и сегодня остается в строю и вносит неоценимый вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи в духе верности и преданности Отчизне. «С праздником вас! Будьте счастливы, великолучане!» — заключила она.

Поздравления в адрес жителей города также прозвучали от руководства администрации города, Почетного гражданина Великих Лук, школьников и представителей духовенства. Все участники торжественного митинга возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших в боях минутой молчания.

Затем праздничные мероприятия продолжились в краеведческом музее, где участникам героического освобождения Великих Лук и тем, кто в тяжелейших условиях восстанавливал город, вручили памятные медали «75 лет освобождения Великих Лук».

Вечером в Доме культуры Ленинского комсомола пройдет традиционный концерт с выступлениями творческих коллективов. Гостем мероприятия станет хореографический коллектив «Танцевальный салон» из города Ярцево Смоленской области.

Драматический театр также подготовил к памятному дню подарок — премьеру документально-драматического действия «Живые цветы». Зрителей ждут 20 и 21 января в 18:00.