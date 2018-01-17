Акция «Гостеприимное Палкино» собрала более 200 детей

19:30, 17 января 2018, ПАИ

В рамках проекта «Союз талантов Псковщины» в районном центре досуга в Палкино 14 января ПОООМС «Дети – наше будущее» и ГКУСО «Центр социального обслуживания Палкинского района» провели благотворительную акцию «Гостеприимное Палкино», которую посетили более 200 детей и их семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Детский образцовый коллектив театра «Бенефис» Пскова под руководством Натальи Суриковой представил юным жителям поселка новогоднюю сказку «Путешествие за Счастливой звездой». Затем состоялся концерт, подготовленный детской школой искусств и районным центром досуга посёлка Палкино. «Дети пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. И как положено на новогоднем празднике – Дед Мороз наградил каждого участника творческого мероприятия сладким подарком», - рассказали организаторы.

В ходе «Новогодней карусели» дети и их родители посетили мастер-класс по изготовлению «новогодней подковы счастья» (преподаватель - Анна Алтимирова, Палкино); мастер-класс живописи «Зимняя ночь» (преподаватель - Надежда Артемьева, Палкино); также были хороводы, игры и конкурсы со Снегурочкой (волонтер Лилия Логинова,Псков), где дети получали сладости и мягкие игрушки, собранные учащимися псковских школ.

Администрация Палкинского района наградила ПОООМС «Дети – наше будущее» благодарственными письмами «за проводимую совместную деятельность, направленную на развитие и укрепление семей, с детьми Палкинского района» и детский образцовый коллектив театра «Бенефис» - «за высокое мастерство, активное участие в культурной жизни Палкинского района и сотрудничество в реализации благотворительных спектаклей».