Четыре упаковки кофе и продукты украл пскович из магазина на Юбилейной

17:26, 17 января 2018, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж получил сообщение о сигнале «Тревога» из магазина на улице Юбилейной. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 24-летнего псковича, который похитил из торгового зала четыре упаковки кофе и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.