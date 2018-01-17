Обход дновских деревень Выскодь и Искра провёл сотрудник МЧС

20:46, 17 января 2018, ПАИ

17 января сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы в целях предупреждения пожаров и их последствий на территории деревень Выскодь и Искра Дновского района провел профилактические рейды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейдов осуществлены подворовые обходы домовладений, эксплуатирующих печное отопление, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки и памятки на противопожарную тематику, в том числе о пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и газовых приборов.

В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара. Жителям деревень напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.