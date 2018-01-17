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Общество

Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах

В конце 2017 года по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова были увеличены лимиты на компенсацию расходов предприятий-перевозчиков в муниципальных районах, что позволило обеспечить курсирование транспорта в каникулярный период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по транспорту.

В декабре 2017 года перевозчики подняли вопрос об оптимизации расписания движения пригородных автобусов в праздничный период, когда школьники практически не выезжают за пределы своих населенных пунктов и количество пассажиров автобусных рейсов резко сокращается. Особенно остро проблема стояла в Невельском районе. Однако власти Псковской области настояли на сохранении регулярного автобусного сообщения, в том числе и в периоды низкого пассажиропотока.

«Благодаря финансированию администрации региона, в период новогодних праздников жители деревень могли пользоваться автобусным сообщением на уровне прошлых лет», — сказал руководитель государственного предприятия Псковской области «Славяне» Игорь Жгун.

В этом году транспортное обслуживание населения в районах Псковской области осуществляется в тех же объемах, что и в минувшем году, подчеркнули в областном Госкомитете по транспорту.

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