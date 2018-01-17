Псковичи присоединились к Международному дню музейного селфи

20:34, 17 января 2018, ПАИ

17 января в мире отмечается Международный день музейного селфи, к которому присоединился псковский музей романа «Два капитана». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной научной библиотеке, с 2016 года акция пользуется большой популярностью у посетителей музея.

За 2017 год собралась небольшая коллекция фото-селфи и благодаря посетителям музей романа «Два капитана» может сегодня принять участие в акции #Museumselfie. Напомним, на данный момент музей на ремонте. Данный фото, сделанные в музее ранее, размещены на официальном сайте Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина и в социальной сети «ВКонтакте».

Проект #Museumselfie был запущен в 2014 году в Великобритании и приобрел большую популярность. Первоначально акция проводилась в «Твиттере», но на текущий момент вышла за пределы одной социальной сети и проходит на всевозможных площадках — в "Инстаграме", Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Также к акции присоединился Псковский музей-заповедник. Основные правила были стандартными для всех музейных посетителей: сделать селфи рядом с понравившимся экспонатом и опубликовать его. При этом нельзя брать экспонаты в руки, фотографироваться без вспышки, не шуметь и не садиться на предметы мебели из экспозиции.