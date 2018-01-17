Минстрой попросит 5 млрд рублей для благоустройства малых городов и исторических поселений

18:10, 17 января 2018, ПАИ

Минстрой РФ запрашивает дополнительные 5 млрд рублей из федерального бюджета, которые планируется направить на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом заявил на Форуме малых городов в Коломне министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, сообщает РИА Новости.

Михаил Мень пояснил, что к необходимости выделить дополнительные средства Минстрой пришел после анализа результатов программы «Городская среда» 2017 года и бесед с губернаторами.

Он также добавил, что на данный момент прорабатываются варианты решений, которые применимы для исторических поселений федерального уровня и исторических поселений регионального уровня.

Отметим, что в Пскове за прошлый год были отремонтированы 60 дворов, в Великих Луках — 14. В этом году в программу по формированию комфортной городской среды вошли 16 дворов и 4 общественных пространства Пскова, а также 17 дворов и сквер в Великих Луках.