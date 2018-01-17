0
20:12
Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
19:55
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
18:01
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах
17:31
Путь навстречу
17:12
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
17:03
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
16:57
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет
Еще новости
Общество

Минстрой попросит 5 млрд рублей для благоустройства малых городов и исторических поселений

Минстрой РФ запрашивает дополнительные 5 млрд рублей из федерального бюджета, которые планируется направить на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом заявил на Форуме малых городов в Коломне министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, сообщает РИА Новости.

Михаил Мень пояснил, что к необходимости выделить дополнительные средства Минстрой пришел после анализа результатов программы «Городская среда» 2017 года и бесед с губернаторами.

Он также добавил, что на данный момент прорабатываются варианты решений, которые применимы для исторических поселений федерального уровня и исторических поселений регионального уровня.

Отметим, что в Пскове за прошлый год были отремонтированы 60 дворов, в Великих Луках — 14. В этом году в программу по формированию комфортной городской среды вошли 16 дворов и 4 общественных пространства Пскова, а также 17 дворов и сквер в Великих Луках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
17 января 2018
Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
17 января 2018
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах
17 января 2018
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах 1
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
17 января 2018
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
17 января 2018
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет
17 января 2018
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет 2
Ремонт входной группы завершился в Новохованской школе
17 января 2018
Ремонт входной группы завершился в Новохованской школе 3
Андрей Турчак пожелал великолучанам новых трудовых успехов на благо города
17 января 2018
Андрей Турчак пожелал великолучанам новых трудовых успехов на благо города

Идет загрузка...