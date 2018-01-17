Каток открылся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

21:08, 17 января 2018, ПАИ

Сегодня, 17 января, в Пскове на стадионе «Машиностроитель» начал свою работу первый муниципальный каток на открытом воздухе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Льдом залита большая площадка на одном из малых футбольных полей. Для посетителей оборудована комната для переобувания, камера хранения, организовано искусственное освещение в темное время суток и музыкальное сопровождение.

Ледовая площадка будет работать с 12:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни, с 17:00 до 22:00 - в будние, в понедельник - выходной. Стоимость входного билета - 50 рублей, прокат коньков - 70 рублей в час.

Напомним, в Пскове также можно покататься на коньках на стадионе «747». Действует каток на Запсковье на улице Труда и ледовая площадка в Городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина.