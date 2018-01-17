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Общество

Главный судебный пристав региона встретится с жителями Порхова 19 февраля

19 февраля с 10:00 до 12:00 руководитель УФССП России по Псковской области — главный судебный пристав региона Сергей Колесниковпроведёт личный прием граждан в Порхове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием пройдёт в отделе судебных приставов Порховского района по адресу: город Порхов, улица Старорусская, дом 37.

Предварительная запись по телефонам: в городе Порхове - 8 (81134) 2-25-95, в Пскове - 8 (8112) 699-020 (приемная Управления ФССП России по Псковской области).

График проведения выездных приемов граждан, осуществляемых руководителем главным судебным приставом Псковской области, его заместителями, лицами, их замещающими, опубликован на сайте Управления ФССП России по Псковской области.

График может быть изменён. Точную информацию можно узнать по указанному телефону приемной управления.

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