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Культура

Исследовательская экспедиция на Родину поэта Игоря Григорьева планируется в Порховском районе

Исследовательская экспедиция в бывшую деревню Ситовичи, где родился поэт Игорь Григорьев, планируется в Порховском районе весной. Как сообщили Псковскому агентству информации в Порховском музее, в экспедиции примет участие сын поэта Григорий Григорьев.

16 января МБУК «Порховский музей» принял участие в международной акции «Читаем Григорьева вместе», приуроченной к Дню памяти Игоря Григорьева, творчество которого объединило Псковскую область, Санкт-Петербург и Белоруссию. На мероприятие были приглашены сотрудники районной библиотеки, поэты Порховского края, учащиеся Порховской школы-интерната, порховичи. Всего присутствовали около 30-40 человек. 

Акция началась в выставочном зале музея. Ведущая Наталья Исакова рассказала биографические данные поэта по блокам «Большая и малая родина, природа», «Стихи на военную тематику», «Личные встречи с поэтом», «Любовная лирика и музы». В ходе мероприятия в первом блоке были зачитаны стихотворения о порховских местах: деревне Ситовичи, порховских реках, церкви в Жаборах. В блоке на военную тематику - стихотворения, относящиеся к Порховскому краю: «Заклятье» о 85 тысячах захороненных в «Дулаге-100», трипеснец о Красухе, где заживо были сожжены 283 человека. Стихотворения читали дети и взрослые. Был продемонстрирован видеоролик о Красухе на стихи И. Григорьева. 

В третьем блоке выступали те, кто лично был знаком с поэтом: порховские поэты Алексей Крылов и Вера Андреева, пенсионерка, ранее работавшая в Райкоме партии Порхова (отдала в дар музею сборник стихов И. Григорьева с его памятной надписью). 

Мероприятие закончилось рассказом о женах и детях поэта. 

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