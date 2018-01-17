48 псковских приставов привлечены к дисциплинарной ответственности в 2017 году

20:07, 17 января 2018, ПАИ

В отношении служащих Управления ФССП России по Псковской области в 2017 году по различным основаниям проведены 78 служебных проверок, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечены 48 сотрудников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За отчётный период в управление поступили 4 уведомления от государственных гражданских служащих об обращении к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. По указанным уведомлениям проведена предварительная проверка, после чего материалы переданы в УФСБ России по Псковской области.

Также в 2017 году при подготовке к проведению конкурсов на кадровый резерв и замещение вакантных должностей проверены 240 кандидатов на службу, ни один кандидат отказа на участие в конкурсе не получил.

На регулярной основе с работниками Управления ФССП России по Псковской области проводятся занятия по изучению методических рекомендаций антикоррупционного законодательства РФ, о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской службе. Работники отдела кадров и коррупции обеспечивают доведение до государственных гражданских служащих информации по антикоррупционной направленности, в том числе об уголовной ответственности за хищение, служебный подлог, а также о назначении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве.

Напомним, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области круглосуточно работает «телефон доверия»: (8112) 699-071.

Жители Пскова и Псковской области могут сообщить сведения о признаках подготавливаемых либо совершаемых должностных преступлений.