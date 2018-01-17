0
20:12
Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
19:55
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
18:01
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах
17:31
Путь навстречу
17:12
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
17:03
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
16:57
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет
Еще новости
Общество

48 псковских приставов привлечены к дисциплинарной ответственности в 2017 году

В отношении служащих Управления ФССП России по Псковской области в 2017 году по различным основаниям проведены 78 служебных проверок, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечены 48 сотрудников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

За отчётный период в управление поступили 4 уведомления от государственных гражданских служащих об обращении к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. По указанным уведомлениям проведена предварительная проверка, после чего материалы переданы в УФСБ России по Псковской области. 

Также в 2017 году при подготовке к проведению конкурсов на кадровый резерв и замещение вакантных должностей проверены 240 кандидатов на службу, ни один кандидат отказа на участие в конкурсе не получил. 

На регулярной основе с работниками Управления ФССП России по Псковской области проводятся занятия по изучению методических рекомендаций антикоррупционного законодательства РФ, о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской службе. Работники отдела кадров и коррупции обеспечивают доведение до государственных гражданских служащих информации по антикоррупционной направленности, в том числе об уголовной ответственности за хищение, служебный подлог, а также о назначении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве.

Напомним, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области круглосуточно работает «телефон доверия»: (8112) 699-071. 
Жители Пскова и Псковской области могут сообщить сведения о признаках подготавливаемых либо совершаемых должностных преступлений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
17 января 2018
Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
17 января 2018
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах
17 января 2018
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах 1
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
17 января 2018
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
17 января 2018
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет
17 января 2018
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет 2
Ремонт входной группы завершился в Новохованской школе
17 января 2018
Ремонт входной группы завершился в Новохованской школе 3
Андрей Турчак пожелал великолучанам новых трудовых успехов на благо города
17 января 2018
Андрей Турчак пожелал великолучанам новых трудовых успехов на благо города

Идет загрузка...