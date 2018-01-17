0
20:12
Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
19:55
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
18:01
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах
17:31
Путь навстречу
17:12
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
17:03
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
16:57
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет
Еще новости
Общество

Основные виды строительных работ на площадке новой школы в Великих Луках завершены

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 17 января провела очередное выездное совещание на строительной площадке нового корпуса средней общеобразовательной школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках. Ход строительства находится на личном контроле врио главы региона Михаила Ведерникова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В настоящий момент основные виды строительных работ на объекте завершены. Тепловой контур закрыт, кровля готова, здание полностью отапливается, в учебных классах заканчивается отделка, на 80% уложена плитка, помещения готовятся к установке оборудования.

«Основной задачей строителей на данном этапе является завершение отделочных работ в спортивном и актовом залах, монтаж оборудования в столовой, а также благоустройство территории», — отметила Вера Емельянова по итогам осмотра возводимого объекта.

Строительство нового корпуса школы № 6 ведется по соглашению с Минобрнауки РФ. Источником финансирования является федеральная субсидия в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Здание на 825 учащихся построено на месте снесенного аварийного корпуса. Здесь разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования) и маcтерские со станками ЧПУ. Занятия в новой школе начнутся 1 сентября этого года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
17 января 2018
Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
17 января 2018
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах
17 января 2018
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах 1
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
17 января 2018
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
17 января 2018
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет
17 января 2018
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет 2
Ремонт входной группы завершился в Новохованской школе
17 января 2018
Ремонт входной группы завершился в Новохованской школе 3
Андрей Турчак пожелал великолучанам новых трудовых успехов на благо города
17 января 2018
Андрей Турчак пожелал великолучанам новых трудовых успехов на благо города

Идет загрузка...