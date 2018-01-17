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В Пскове разыскиваются свидетели конфликта между пешеходом и автоледи

В Пскове разыскиваются свидетели конфликта между пешеходами и водителем, который произошел 17 января около 17:30-17:45 на пешеходном от гостиницы «Спорт» на остановку «Звёздная». Сообщение опубликовано в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте». 

«Женщина с ребёнком переходила улицу по пешеходному переходу, 2 ряда машин стояло. Из второго ряда в третий стала перестраиваться машина «Ниссан» номер «844» и чуть не сбила пешеходов. Потом водитель авто остановилась на пешеходном переходе, догнала женщину пешехода и ударила», - говорится в сообщении.

Свидетелей данного инцидента посят написать сюда.

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