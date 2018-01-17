Приём заявок на конкурс стипендий для студентов и педагогов продлён до 26 января

22:10, 17 января 2018, ПАИ

До 26 января продлен срок приёма заявок на участие во Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской региональной общественной организации «СемьЯ».

Участвовать в конкурсе могут педагоги дошкольного образования, воспитатели и специалисты, работающие с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; студенты магистратуры, выпускных курсов бакалавриата, специалиста и средних профессиональных учебных заведений и аспиранты, обучающиеся по программам, востребованным в дошкольных программах.

Для победителей-студентов предусмотрены стипендии в размере 20 тысяч рублей, для победителей-педагогов – поддержка в размере 50 тысяч рублей. 100 победителей-педагогов и 20 лучших студентов будут приглашены на Летнюю школу в июле, 4 победителя смогут принять участие в российской или международной конференции. Все победители получат дипломы, а участники конкурса - сертификаты.

Подробная информация на сайте: https://konkurs.rybakovfond.ru

