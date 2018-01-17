0
22:24
Почти 2,5 тысячи псковичей заболели ОРВИ с 9 по 14 января
20:12
Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
19:55
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
18:01
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах
17:31
Путь навстречу
17:12
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
17:03
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Еще новости
Общество

Проект кафе на Алмазной рассмотрят псковские эксперты

18 января состоится заседание Научно-методического и экспертного Совета при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, в ходе заседания предполагается рассмотреть вопрос о строительстве кафе на земельном участке по адресу: город Псков, улица Алмазная, дом 2а. Докладчиком выступит архитектор Владимир Шуляковский.

Также повторно будут рассмотрены эскизные проекты на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия «Флигель дома Масона» начала ХХ века  и «Дом жилой» XIX-XX веков по Комсомольскому переулку, 4а, 4б, выполненные ООО ГК «ПрофИТ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Почти 2,5 тысячи псковичей заболели ОРВИ с 9 по 14 января
17 января 2018
Почти 2,5 тысячи псковичей заболели ОРВИ с 9 по 14 января
Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
17 января 2018
Порховский полигон заполнен на 25% и имеет свободные мощности для приема ТБО - руководитель Росприроднадзора по Псковской области
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
17 января 2018
Областные власти и спасатели обеспечивают жителей островов Псковского озера продуктами питания и промтоварами
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах
17 января 2018
Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах 1
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам
17 января 2018
Андрей Агапов: Решение о вывозе мусора на Порховский полигон ТБО соответствует всем правовым нормам 2
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
17 января 2018
До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет
17 января 2018
Виктор Мусатов о вывозе мусора на порховский полигон ТБО: Никакого нарушения законодательства тут нет 3
Ремонт входной группы завершился в Новохованской школе
17 января 2018
Ремонт входной группы завершился в Новохованской школе 4

Идет загрузка...