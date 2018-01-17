Проект кафе на Алмазной рассмотрят псковские эксперты

21:48, 17 января 2018, ПАИ

18 января состоится заседание Научно-методического и экспертного Совета при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, в ходе заседания предполагается рассмотреть вопрос о строительстве кафе на земельном участке по адресу: город Псков, улица Алмазная, дом 2а. Докладчиком выступит архитектор Владимир Шуляковский.

Также повторно будут рассмотрены эскизные проекты на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия «Флигель дома Масона» начала ХХ века и «Дом жилой» XIX-XX веков по Комсомольскому переулку, 4а, 4б, выполненные ООО ГК «ПрофИТ».