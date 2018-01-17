Почти 2,5 тысячи псковичей заболели ОРВИ с 9 по 14 января

22:24, 17 января 2018, ПАИ

С 9 по 14 января в Псковской области зарегистрированы 2 тыс. 456 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе 879 - в городе Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области выявлены 68 случаев ОКИ, 8 из них - в Пскове.

Сотрудники управления составили 21 протокол об административных правонарушениях. Выданы 5 предписаний об устранении нарушений и 1 представление.