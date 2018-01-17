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Псковская область вошла в тройку лидеров во всероссийском рейтинге ГТО с 2014 по 2017 годы

Псковская область вошла в тройку лидеров во всероссийском рейтинге ГТО с 2014 по 2017 годы. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан заявил руководитель Департамента внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Дирекции спортивных и социальных проектов Александр Карпов, пишет m.tatar-inform.ru. Также в числе лидеров оказались Тюменская и Белгородская области.

По словам Александра Карпова, Татарстан занял 6-е место и выглядит неплохо по нескольким позициям, однако в ключевых аспектах работу по внедрению ГТО нужно усилить. В частности, нужно увеличить явку в центры тестирования, количество получивших знаки отличия и штатных единиц в центрах тестирования.

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