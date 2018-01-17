На благоустройство малых городов и исторических поселений Правительство выделит 5 млрд рублей

23:00, 17 января 2018, ПАИ

На реализацию проектов благоустройства малых городов и исторических поселений в 2018 году Правительство России выделит 5 млрд рублей. Такое решение принял президент России Владимир Путин по итогам рабочего совещания, прошедшего 17 января в рамках Форума малых городов и исторических поселений в Коломне Московской области, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Глава ведомства рассказал, что разработан порядок проведения конкурса лучших проектов развития общественных пространств, предполагается, что в нем примут участие не только исторические поселения, но и все малые города с населением до 100 тысяч человек. Муниципалитетам необходимо разработать проекты развития конкретных общественных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города, подчеркивающие его индивидуальность.

По словам Михаила Меня, в качестве одного из ключевых критериев оценки проектов предлагается установить требование об обязательной поддержке такого проекта гражданами и общественными организациями и проведении соответствующих общественных обсуждений. Проекты будет оценивать федеральная комиссия, которая выставит каждому предложению баллы в соответствии с публичной шкалой оценки.

Распорядительный документ Правительства будет выпущен в ближайшее время, после чего будет объявлен конкурс. Михаил Мень отметил, что это вопрос одной-двух недель. Победителями конкурса станут 60 малых городов, среди которых 20 - исторические поселения. На 2018 год предусмотрено финансовое вознаграждение городам-победителям: исторические поселения получат по 50 млн рублей, а малые города - от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения.

Конкурс запланирован и в следующем году, в случае его успешности может обсуждаться возможность его проведения в последующие годы. Первые проекты победителей должны быть реализованы уже в этом году.