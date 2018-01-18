ЦИК РФ обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом

09:36, 18 января 2018, ПАИ

Центральная избирательная комиссия России совместно с Министерством иностранных дел РФ обеспечат безопасность на избирательных участках за рубежом во время выборов президента РФ. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на члена Центризбиркома Василия Лихачева, в частности, меры по обеспечению безопасности планируется принять на Украине и в некоторых регионах Ближнего Востока: Ираке, Ливии и Йемене.

По словам Василия Лихачева, сейчас рассматривается схема организации голосования, которая уже была применена во время выборов в Государственную Думу в 2016 году - тогда избирательные участки были организованы в посольстве РФ в Киеве и в генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове. Член Центризбиркома также отметил, что многие россияне на Украине боятся нападения активистов националистической организации «Правый сектор» (запрещена в России).

Как заявил пресс-атташе российского посольства в Киеве Денис Голенко, сейчас дипломатическое представительство охраняют местные полицейские. Во время выборов они будут заниматься охраной избирательных участков.