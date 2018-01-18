0
17:52
Ксения Собчак планирует победить на выборах в Госдуму 2021 года
11:53
Юрий Сорокин о назначении на пост вице-спикера Псковского областного Собрания: Не факт, что это буду я
10:46
Вице-спикером Псковского областного Собрания может стать Юрий Сорокин
10:45
Александр Котов: Появилась дополнительная возможность для развития городов Псковской области
12:09
Александр Котов: Если Михаилу Гавунасу нечего опасаться и вины его нет, то мог бы спокойно приехать и дать показания
19:07
Депутатский мандат Валентина Каленского может достаться Алексею Блинову
17:17
Иван Цецерский занял второе место в медиарейтинге глав столиц регионов Северо-Запада за прошлый год
Еще новости
Политика

ЦИК РФ обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом

Центральная избирательная комиссия России совместно с Министерством иностранных дел РФ обеспечат безопасность на избирательных участках за рубежом во время выборов президента РФ. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на члена Центризбиркома Василия Лихачева, в частности, меры по обеспечению безопасности планируется принять на Украине и в некоторых регионах Ближнего Востока: Ираке, Ливии и Йемене.

По словам Василия Лихачева, сейчас рассматривается схема организации голосования, которая уже была применена во время выборов в Государственную Думу в 2016 году - тогда избирательные участки были организованы в посольстве РФ в Киеве и в генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове. Член Центризбиркома также отметил, что многие россияне на Украине боятся нападения активистов националистической организации «Правый сектор» (запрещена в России).

Как заявил пресс-атташе российского посольства в Киеве Денис Голенко, сейчас дипломатическое представительство охраняют местные полицейские. Во время выборов они будут заниматься охраной избирательных участков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ксения Собчак планирует победить на выборах в Госдуму 2021 года
18 января 2018
Ксения Собчак планирует победить на выборах в Госдуму 2021 года 1
Юрий Сорокин о назначении на пост вице-спикера Псковского областного Собрания: Не факт, что это буду я
18 января 2018
Юрий Сорокин о назначении на пост вице-спикера Псковского областного Собрания: Не факт, что это буду я 1
Вице-спикером Псковского областного Собрания может стать Юрий Сорокин
18 января 2018
Вице-спикером Псковского областного Собрания может стать Юрий Сорокин 1
Александр Котов: Появилась дополнительная возможность для развития городов Псковской области
18 января 2018
Александр Котов: Появилась дополнительная возможность для развития городов Псковской области 1
Александр Котов: Если Михаилу Гавунасу нечего опасаться и вины его нет, то мог бы спокойно приехать и дать показания
16 января 2018
Александр Котов: Если Михаилу Гавунасу нечего опасаться и вины его нет, то мог бы спокойно приехать и дать показания 5
Депутатский мандат Валентина Каленского может достаться Алексею Блинову
15 января 2018
Депутатский мандат Валентина Каленского может достаться Алексею Блинову 1
Иван Цецерский занял второе место в медиарейтинге глав столиц регионов Северо-Запада за прошлый год
15 января 2018
Иван Цецерский занял второе место в медиарейтинге глав столиц регионов Северо-Запада за прошлый год 4
Более 200 тысяч человек приняли участие в едином дне сбора подписей «Единой России»
14 января 2018
Более 200 тысяч человек приняли участие в едином дне сбора подписей «Единой России» 3

Идет загрузка...