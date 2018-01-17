Приём граждан проведёт заместитель прокурора области в Острове
25 января с 17:00 заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков проведёт личный прием граждан в прокуратуре Островского района (Остров, улица Смоляная, 2а). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Для встречи с Сергеем Левшаковым накануне дня приёма необходимо обратиться к прокурору Островского района Сергею Самолетову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.