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Общество

Приём граждан проведёт заместитель прокурора области в Острове

25 января с 17:00 заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков проведёт личный прием граждан в прокуратуре Островского района (Остров, улица Смоляная, 2а). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Для встречи с Сергеем Левшаковым накануне дня приёма необходимо обратиться к прокурору Островского района Сергею Самолетову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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