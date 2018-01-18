14 экзаменационных билетов по Правилам дорожного движения могут быть изменены
В России могут быть изменены 14 экзаменационных билетов на знание Правил дорожного движения. Как сообщает газета «Известия», изменения предполагается внести в вопросы по оказанию первой помощи, в ответах на которые обнаружили ошибки.
Поправки были разработаны Межрегиональной ассоциацией автошкол (МААШ) совместно с НИИ Минздрава РФ. Сейчас они переданы в Госавтоинспекцию.
Кроме того, специалисты предлагают отказаться от рекомендации извлекать из машины пострадавшего, если у него не прощупывается пульс.