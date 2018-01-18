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Общество

Повторно севшего за руль нетрезвым водителя задержали в Острове

17 января в 18:00  в Острове на улице Клавы Назаровой полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нарушителем оказался 29-летний местный житель, который управлял автомобилем  ВАЗ-21063. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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