Повторно севшего за руль нетрезвым водителя задержали в Острове

10:35, 18 января 2018, ПАИ

17 января в 18:00 в Острове на улице Клавы Назаровой полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нарушителем оказался 29-летний местный житель, который управлял автомобилем ВАЗ-21063. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.