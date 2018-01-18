До 84% выросла доля российских лекарств на рынке в 2017 году

10:42, 18 января 2018, ПАИ

По итогам 2017 года в России доля жизненно важных лекарств отечественного производства выросла до 84%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По его словам, достигнутый показатель является максимальным за всю историю измерений. Денис Мантуров также отметил, что в этом году также ожидается рост производства.

Задачу по достижению отметки в 90% рассчитывают выполнить в рамках требования указа президента «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». В ведомстве отметили, что рост идет с опережением.