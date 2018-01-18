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Общество

До 84% выросла доля российских лекарств на рынке в 2017 году

По итогам 2017 года в России доля жизненно важных лекарств отечественного производства выросла до 84%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По его словам, достигнутый показатель является максимальным за всю историю измерений. Денис Мантуров также отметил, что в этом году также ожидается рост производства.

Задачу по достижению отметки в 90% рассчитывают выполнить в рамках требования указа президента «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». В ведомстве отметили, что рост идет с опережением.

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