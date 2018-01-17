За взятку в 15 тысяч рублей псковская автошкола заплатит полумиллионный штраф

10:24, 18 января 2018, ПАИ

В Пскове по требованию прокуратуры автошкола «Авто Лига» оштрафована на 500 тысяч рублей за незаконное вознаграждение сотрудника ГИБДД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что учредитель частной автошколы незаконно передал сотруднику псковского ГИБДД взятку в 15 тысяч рублей за помощь отдельным ученикам организации в сдаче экзаменов на право управления транспортным средством.

Мировой суд признал автошколу «Авто Лига» виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ и оштрафовал на 500 тысяч рублей.

В настоящее время «Авто Лига» оплатила штраф в полном размере.

Псковский суд признал сотрудника ГИБДД виновным по части 1 статьи 290 УК РФ за получение взятки от «Авто Лига» и назначил ему штраф 80 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти в правоохранительных органах Российской Федерации сроком на 2 года.