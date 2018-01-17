За взятку в 15 тысяч рублей псковская автошкола заплатит полумиллионный штраф
В Пскове по требованию прокуратуры автошкола «Авто Лига» оштрафована на 500 тысяч рублей за незаконное вознаграждение сотрудника ГИБДД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В суде установлено, что учредитель частной автошколы незаконно передал сотруднику псковского ГИБДД взятку в 15 тысяч рублей за помощь отдельным ученикам организации в сдаче экзаменов на право управления транспортным средством.
Мировой суд признал автошколу «Авто Лига» виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ и оштрафовал на 500 тысяч рублей.
В настоящее время «Авто Лига» оплатила штраф в полном размере.
Псковский суд признал сотрудника ГИБДД виновным по части 1 статьи 290 УК РФ за получение взятки от «Авто Лига» и назначил ему штраф 80 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти в правоохранительных органах Российской Федерации сроком на 2 года.