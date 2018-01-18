Александр Котов: Появилась дополнительная возможность для развития городов Псковской области

10:45, 18 января 2018, ПАИ

У городов Псковской области появилась дополнительная возможность для создания комфортных условий проживания, заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о продолжении проекта развития территорий в 2018-2020 годах и увеличении финансирования на эти цели до 25 млрд. рублей в год.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», по словам Александра Котова, помимо средств, которые предусматриваются в федеральном бюджете на создание комфортной и безопасной среды, теперь в качестве грантовой поддержки благоустройства исторических и малых городов дополнительно будут выделяться 5 млрд. рублей. По прогнозу, деньги сможет получить 91 историческое поселение с населением от 10 до 100 тысяч.

«На следующий год у нас уже формируется программа и в городе Пскове, и в районных центрах. Я думаю, что нужно использовать предоставленные возможности и сделать так, чтобы ежегодно благоустраивалось как можно больше дворовых и общественных территорий», - подчеркнул секретарь Псковского регионального отделения партии.

Он также отметил, что проект «Городская среда» успешно стартовал и полученный опыт нужно учитывать в ходе его дальнейшей реализации. «Самое важное здесь – активно привлекать граждан к разработке проектов, формировать программу с учетом мнений и предложений людей. Этому нужно уделять больше внимания, и мы в данном направлении работаем», - заключил Александр Котов.