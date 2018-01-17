Около пяти тысяч рублей снял мошенник с карты великолучанина

10:57, 18 января 2018, ПАИ

Мошенник снял с карты жителя Великих Лук около пяти тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 17 января 34-летнему жителю Великих Лук на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что во избежание несанкционированного доступа к банковской карте нужно уточнить ее реквизиты.

Великолучанин предоставил требуемые сведения. В результате, с его банковской карты были сняты около пяти тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.