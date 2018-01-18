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Общество

Спасатели доставили продукты на остров Залита в Псковском озере

17 января состоялась очередная доставка продуктов на остров имени Залита в Псковском озере, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Спасатели доставили на острова сахар, муку, овощи, молочные продукты, хлебобулочные изделия, консервы, а также другие товары первой необходимости, которые пополнили ассортимент местных магазинов. Кроме того, на остров Залита прибыл медицинский работник, который провел приём жителей острова.

16 января жителей острова Каменка спасатели на судне на воздушной подушке доставили в магазин, чтобы те могли купить необходимые продукты и товары.

«Все островитяне выражают благодарность органам власти и спасателям за эту помощь. Подобная деятельность позволяет жителям островов не чувствовать себя покинутыми и оторванными от «большой земли», они знают, что помощь придет к ним в любой ситуации», - отметили в региональном ГУ МЧС.

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