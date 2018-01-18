В январе и феврале при покупке масла Cupper псковичей ждут подарки

13:37, 18 января 2018, ПАИ

В январе и феврале в Пскове для покупателей масла Cupper действует специальная акция от организаторов ралли «Cupper Псков-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ООО «Далис», которое является официальным дилером присадок и масел Cupper в Псковской области.

При покупке 4-х литров моторного масла Cupper (5W30 или 5W40 синтетика) псковичей ждут подарки. Это промывочный компонент Cupper для двигателя и любая присадка Cupper для гидроусилителя руля, автоматической или механической коробок передач, для топливной аппаратуры.

«Не упусти шанс перейти на премиальное масло Cupper - масло раллийной команды «Скобари»!» - призвали организаторы акции.

Отметим, что количество продукции ограничено.

Приобрести масло и получить присадки можно в магазинах «Все для авто» на улице Звездной, 3 и «Renault Market» по адресу: улица Труда, дом 17, помещение 3.

Подробности - на сайте www.faspo.pskov.ru