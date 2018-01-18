1
20:38
Семьи пенсионеров и инвалидов хотят освободить от взносов на капремонт
18:23
Небольшой снег и мороз прогнозируются в Псковской области 19 января
17:44
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Спилите дерево — спасите котят!
14:22
Купель в Крыпецком монастыре будет действовать круглосуточно
14:09
Памятник в Крестах в честь первых боёв Красной Армии планируют отремонтировать
13:47
Геннадий Полоцкий: Порховский полигон ТБО давно был включен в госреестр объектов размещения отходов
13:37
В январе и феврале при покупке масла Cupper псковичей ждут подарки
Еще новости
Общество

В январе и феврале при покупке масла Cupper псковичей ждут подарки

В январе и феврале в Пскове для покупателей масла Cupper действует специальная акция от организаторов ралли «Cupper Псков-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ООО «Далис», которое является официальным дилером присадок и масел Cupper в Псковской области.

При покупке 4-х литров моторного масла Cupper (5W30 или 5W40 синтетика) псковичей ждут подарки. Это промывочный компонент Cupper для двигателя и любая присадка Cupper  для гидроусилителя руля, автоматической или механической коробок передач, для топливной аппаратуры.

«Не упусти шанс перейти на премиальное масло Cupper - масло раллийной команды «Скобари»!» - призвали организаторы акции.

Отметим, что количество продукции ограничено.

Приобрести масло и получить присадки можно в магазинах «Все для авто» на улице Звездной, 3 и «Renault Market» по адресу: улица Труда, дом 17, помещение 3.

Подробности - на сайте www.faspo.pskov.ru

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Семьи пенсионеров и инвалидов хотят освободить от взносов на капремонт
18 января 2018
Семьи пенсионеров и инвалидов хотят освободить от взносов на капремонт
Небольшой снег и мороз прогнозируются в Псковской области 19 января
18 января 2018
Небольшой снег и мороз прогнозируются в Псковской области 19 января
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Спилите дерево — спасите котят!
18 января 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Спилите дерево — спасите котят! 1
Купель в Крыпецком монастыре будет действовать круглосуточно
18 января 2018
Купель в Крыпецком монастыре будет действовать круглосуточно
Памятник в Крестах в честь первых боёв Красной Армии планируют отремонтировать
18 января 2018
Памятник в Крестах в честь первых боёв Красной Армии планируют отремонтировать
Геннадий Полоцкий: Порховский полигон ТБО давно был включен в госреестр объектов размещения отходов
18 января 2018
Геннадий Полоцкий: Порховский полигон ТБО давно был включен в госреестр объектов размещения отходов
В январе и феврале при покупке масла Cupper псковичей ждут подарки
18 января 2018
В январе и феврале при покупке масла Cupper псковичей ждут подарки 1
Акция «Хлеб той зимы» пройдёт 27 января в Пскове
18 января 2018
Акция «Хлеб той зимы» пройдёт 27 января в Пскове

Идет загрузка...