Геннадий Полоцкий: Порховский полигон ТБО давно был включен в госреестр объектов размещения отходов

13:47, 18 января 2018, ПАИ

«Порховский полигон ТБО давно был включен в государственный реестр объектов размещения отходов», - сообщил корреспонденту Псковского агентства информации руководитель Управления Росприроднадзора по Псковской области Геннадий Полоцкий, комментируя ситуацию с вывозом мусора из Пскова в этот муниципалитет

По его словам, размещать твердо-бытовые отходы можно только на тех объектах, которые официально занесены в госреестр. Он также отметил, что псковский полигон ТБО не числился в соответствующем госреестре по причине нахождения в черте города, что противоречит статье 12 закона «Об отходах производства и потребления».

Напомним, с 1 января, после того, как полигон твёрдых бытовых отходов Пскова закрыли, мусор из города стали принимать свалки в Печорском, Палкинском и Порховском районах. Отметим, что на встрече с жителями Порхова 15 января заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов пообещал, что через 2-3 года порховский мусорный полигон также законсервируют.