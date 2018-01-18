Фотовыставка Полистовского заповедника открылась в Великолукской сельхозакадемии

11:05, 18 января 2018, ПАИ

В Великолукской государственной сельскохозяйственной академии открылась фотовыставка Полистовского заповедника «Зима», посвященная жизни природы и обитателей охраняемой территории в холодное время года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Фотовыставка расположилась на первом этаже главного корпуса Великолукской ГСХА. В течение месяца сотрудники и студенты смогут познакомиться поближе с заповедной природой Псковской области в перерывах между занятиями и экзаменами. На выставке представлены снимки профессионального фотографа дикой природы Андриана Колотилина, псковского фотографа Александра Рябинина и сотрудника Полистовского заповедника Сергея Лосева.

Первые посетители фотовыставки встретились с сотрудниками Полистовского заповедника, оформлявшими экспозицию, и узнали о возможностях посещения экологических маршрутов.