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Общество

Акция «Хлеб той зимы» пройдёт 27 января в Пскове

27 января в Пскове пройдёт акция «Хлеб той зимы», посвящённая 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Акцию проводят региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден» и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Она пройдёт уже в третий раз и в этом году станет более масштабной, так как к ней присоединятся районные центры области.

В Пскове акция пройдет в центре города на пересечении улицы Пушкина и улицы Ленина с 13:00 до 19:00. На площадке у псковичей будет возможность поближе познакомиться с военной прессой времён Великой Отечественной войны, погрузиться в атмосферу улиц блокадного Ленинграда, побывать в пункте выдачи хлеба, приготовленного по оригинальному рецепту, и те самые «знаменитые 125 граммов». Кроме этого, с наступлением сумерек будет транслироваться хроника военных лет.

Информация об участии районов области появится в ближайшее время. Акция впервые пройдет на средства, полученные организаторами в виде грантовой поддержки от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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