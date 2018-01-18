«Хендай Солярис» вылетел в кювет и врезался в дерево в Стругокраснеском районе

11:42, 18 января 2018, ПАИ

17 января в 13:30 в Стругокрасненском районе на 255-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков – Невель 32-летняя женщина-водитель «Хендай Солярис» при обгоне не справилась с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, пострадала в этой аварии водитель, госпитализация не потребовалась.

Еще одно ДТП в этот день произошло в поселке Палкино. В 15:00 у дома № 4 по Почтовому переулку 54-летний водитель «Мицубиси Галант» при движении назад сбил 79-летнюю женщину. Пешеход получил мелкие травмы, медицинская помощь не понадобилась.

Всего за минувшие сутки в Псковской области зарегистрировали 3 ДТП, в которых 2 человека получили ранения и один погиб. Кроме того, 17 января полиция задержала на дорогах Псковской области шестерых нетрезвых водителей.