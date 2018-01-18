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Вице-спикером Псковского областного Собрания может стать Юрий Сорокин

Депутат Юрий Сорокин может занять должность заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, осуществляющего полномочия без отрыва от основной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Решение о том, кто возглавит парламентское объединение, единороссы примут тайным голосованием на альтернативной основе на ближайшем заседании фракции (в соответствии со статьей 11 регламента Собрания депутатов). Затем на сессии в постановление Псковского областного Собрания депутатов «О регистрации фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» будут внесены необходимые изменения.

Также на сессии депутаты примут постановление о прекращении депутатских полномочий Валентина Каленского. Он был избран в Собрание депутатов по единому избирательному округу, входил в региональную группу №17 (Бежаницкий, Локнянский, часть Опочецкого района). Избирательная комиссия области может передать мандат кандидату из списка – следующему в региональной группе.

Напомним, должность заместителя председателя Собрания освободилась в связи со скоропостижным уходом Валентина Каленского, попавшего 3 января в дорожно-транспортное происшествие и получившего травмы несовместимые с жизнью. В областном Собрании депутат возглавлял фракцию «Единая Россия» и занимал должность вице-спикера без отрыва от основной деятельности – работы в потребкооперации.

Отметим, что политическая карьера Юрия Сорокина началась в 2004 году в Псковской городской Думе, затем в 2010 году в результате довыборов по одномандатному округу №5 (Псков) был избран депутатом областного Собрания четвёртого созыва, а затем дважды переизбирался.

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