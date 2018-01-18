Вице-спикером Псковского областного Собрания может стать Юрий Сорокин

10:46, 18 января 2018, ПАИ

Депутат Юрий Сорокин может занять должность заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, осуществляющего полномочия без отрыва от основной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Решение о том, кто возглавит парламентское объединение, единороссы примут тайным голосованием на альтернативной основе на ближайшем заседании фракции (в соответствии со статьей 11 регламента Собрания депутатов). Затем на сессии в постановление Псковского областного Собрания депутатов «О регистрации фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» будут внесены необходимые изменения.

Также на сессии депутаты примут постановление о прекращении депутатских полномочий Валентина Каленского. Он был избран в Собрание депутатов по единому избирательному округу, входил в региональную группу №17 (Бежаницкий, Локнянский, часть Опочецкого района). Избирательная комиссия области может передать мандат кандидату из списка – следующему в региональной группе.

Напомним, должность заместителя председателя Собрания освободилась в связи со скоропостижным уходом Валентина Каленского, попавшего 3 января в дорожно-транспортное происшествие и получившего травмы несовместимые с жизнью. В областном Собрании депутат возглавлял фракцию «Единая Россия» и занимал должность вице-спикера без отрыва от основной деятельности – работы в потребкооперации.

Отметим, что политическая карьера Юрия Сорокина началась в 2004 году в Псковской городской Думе, затем в 2010 году в результате довыборов по одномандатному округу №5 (Псков) был избран депутатом областного Собрания четвёртого созыва, а затем дважды переизбирался.