За отсутствие обязательных медосмотров сотрудников инспекция труда наказала Островское райпо
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности Островское районное потребительское общество за несоблюдение трудового законодательства.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе плановой проверки было выявлено, что кооперативная сеть не организовала для работников прохождение обязательных медосмотров, несвоевременно и не в полном объеме обеспечило их средствами индивидуальной защиты. Кроме того, предприятие не ознакомило сотрудников с результатами проведения специальной оценки условий труда.
Госинспектор труда выдал предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.